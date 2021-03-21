Коронавирус в Курской области 21 марта 2021: за сутки заразились 100 человек

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперативного штаба на 21 марта, за сутки в Курской области обнаружили коронавирус у 100 человек. Прирост зараженных по муниципалитетам: Курск - 50, Железногорск - 20, Курский район - семь, Кореневский - шесть, Льгов и Рыльск - по три, Глушковский, Золотухинский, Льговский и Рыльский районы - по два, Поныровский, Фатежский и Фатеж - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 33 052 заболевших.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 365 человек, на ИВЛ – 114 (16 – инвазивная, 98 – неинвазивная). Вылечились 29 782 пациента, 104 окончили лечение накануне. На сегодняшний день скончались 536 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.