В Курске пройдет концерт памяти Цоя

Мероприятие пройдет 15 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 апреля в 19.00 в концертно-творческом центре "Звездный" состоится концертная программа "Цой.Легенда", посвященная памяти основателя и солиста группы "Кино" Виктора Цоя.

"Перемен", "Звезда по имени солнце", "Группа крови" - эти и другие хиты легендарного советского музыканта прозвучат в исполнении эстрадного оркестра (руководитель Василий Кравченко) и артистов центра "Звёздный".

Цена билета – 100 рублей

Касса открыта с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00

Место проведения: г. Курск, ул. Дзержинского, 51

Телефон для справок - 54-82-25

В Концертно-творческом центре "Звездный" строго соблюдается масочный режим, социальная дистанция и иные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.