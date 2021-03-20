В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1314 курян

На ИВЛ – 136 пациентов с ковид и пневмониями Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1314 курян, на ИВЛ – 136 (18 – инвазивная, 118 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 20 марта в Курской области всего зарегистрировано с начала пандемии 32 952 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 101.

С начала пандемии в Курской области скончались от ковид 533 человек. В том числе за последние сутки - шесть - мужчины 42, 63, 63 и 69 лет, женщины 79 и 95 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.