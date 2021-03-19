Курский благотворительный марафон окажет помощь 21 нуждающейся семье

Помощь получат семьи с детьми Фото: Светлана ВОЛКОВА

Благотворительный марафон «Мир детства» окажет помощь 21 нуждающейся семье на общую сумму порядка 1,4 млн рублей, сообщили в администрации региона.

Деньги пойдут на лечение детей, обеспечение товарами первой необходимости, ремонт жилья, подключение газа. Поддержат и семьи, попавшие в трудную ситуацию, имеющие долги за оплату коммунальных услуг; деньги перечислят напрямую ресурсоснабжающим организациям.

В этом году в фонд марафона поступило свыше 890 тыс. рублей. В прошлом году удалось собрать свыше 14 млн рублей, адресная материальная помощь была направлена 739 семьям.

На предыдущем заседании оргкомитета поддержку оказали 11 семьям. Областной благотворительный марафон «Мир детства» – проект, который объединяет десятки тысяч неравнодушных людей, более 300 предприятий и организаций-благотворителей. Марафон реализует и ряд социальных проектов, направленных на поддержку детей, подробнее на https://mirdetstva46.ru/