В Курске затопило подземный переход

ЧП произошло в Сеймском округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В подземном пешеходном переходе на улице Народной установили новый стационарный насос, который, при необходимости, будет откачивать воду. Такое оборудование здесь требуется ввиду близкого залегания грунтовых вод, сообщили в администрации региона.

Стационарный насос для откачки воды и раньше был установлен в специальном техническом помещении перехода. Однако оборудование вышло из строя, что привело к затоплению.

Два дня аварийные бригады откачивали воду из затопленного подземного перехода с помощью специальной помпы. Ситуация осложнялась постоянно увеличивающимся уровнем грунтовой воды, что не позволяло, до настоящего момента, установить здесь стационарное оборудование для откачки, пояснили чиновники.

Аварийная бригада смонтировала новую линию электроснабжения для подключения нового насоса.