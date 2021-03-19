Курского предпринимателя подозревают в мошенничестве с субсидиями

Злоумышленники незаконно получили выплату в размере 300 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Следственное управление УМВД по городу Курску расследовало и направило в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчину подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере при получении субсидии.

В 2019 году обвиняемый, зная, что он не попадает под категорию лиц, которые могут получить субсидию на развитие малого бизнеса, спланировал преступную схему. Он предложил своей родственнице зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, затем подготовил фиктивные документы о приобретении оборудования для осуществления бизнеса.

Мужчина создал видимость предпринимательской деятельности, арендовал производственную площадку, установил на ней чужое оборудование и которым на самом деле не пользовался.

Злоумышленники незаконно получили выплату в размере 300 тысяч рублей, которой распорядились по собственному усмотрению. Уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» передали в суд для рассмотрения по существу.