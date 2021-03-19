В Курске столкнулись три автомобиля и автобус

В результате ДТП ранения поучила 62-летняя пассажирка «Хендая» Фото: УМВД России по Курской области.

19 марта примерно в 10:35 водитель автобуса ПАЗ двигался по автодороге Курск – Льгов – Рыльск со стороны Льгова в направлении Курска.

На 45 километре трассы в Курчатовском районе он, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в «Тойоту Камри». Иномарку от удара отбросило на «Хендай Гетс», а тот в свою очередь столкнулся с «Газелью».

В результате ДТП ранения поучила 62-летняя пассажирка «Хендая», ее доставили в медсанчасть Курчатова. По ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.