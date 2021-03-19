На курского подростка в подъезде напала собака

. Собака незаметно выскочила в подъезд Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Железногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома 17-летнего подростка укусила собака. На место ЧП приехали сотрудники экстренных служб и полиции.

В ходе проверки выяснилось, что собака принадлежит женщине, проживающей в одном доме с семьей парня. Хозяйка собаки пояснила, что к ней пришел знакомый и не закрыл за собой дверь. Собака незаметно выскочила в подъезд.

По лестнице в этот момент проходили двое парней, одного из них собака укусила. Хозяйка услышала крик, выбежала и оттащила животное.

Вред, нанесенный здоровью пострадавшего, оценит судебно-медицинская экспертиза. Если он окажется тяжким, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Также пострадавший может обратиться в суд за защитой своих прав.

- Конфликты между владелицей собаки и семьей пострадавшего продолжаются нескольких лет. Только в прошлом году от сторон в полицию поступило порядка 20 заявлений, - рассказали в полиции.