В Курской области коронавирусом заболел 101 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1422 человека
Фото: Из архива "КП"
На утро 19 марта в Курской области зарегистрирован 32 851 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 101 человека.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 422 человека, на искуственной вентиляции легких – 129.
Всего выписали 29 570 (+99) пациентов. Скончались 527 (+3; мужчины 46, 64 и 73 года) человека.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +53
г. Железногорск +31
г. Льгов +4
Золотухинский +3
Конышевский +2
Курский +2
Льговский +2
Глушковский +1
Поныровский +1
Рыльский +1
Солнцевский +1.