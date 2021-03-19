В Курской области коронавирусом заболел 101 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1422 человека Фото: Из архива "КП"

На утро 19 марта в Курской области зарегистрирован 32 851 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 101 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 422 человека, на искуственной вентиляции легких – 129.

Всего выписали 29 570 (+99) пациентов. Скончались 527 (+3; мужчины 46, 64 и 73 года) человека.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +53

г. Железногорск +31

г. Льгов +4

Золотухинский +3

Конышевский +2

Курский +2

Льговский +2

Глушковский +1

Поныровский +1

Рыльский +1

Солнцевский +1.