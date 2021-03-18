Почти 40 тысяч курян полностью вакцинировались от ковид

Запись желающих идет через портал госуслуг, на горячих линиях районных больниц Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 11 тысяч жителей районов Курской области прошли вакцинацию от коронавируса на базе 372 фельдшерско-акушерских пунктов. Запись желающих идет через портал госуслуг, на горячих линиях районных больниц, по телефонам ФАПов и фельдшерами во время дворовых обходов.

Так, в Тимский район поступило 450 доз «Спутника V». Первым компонентом привито уже более 400 человек, полностью завершили вакцинацию 200 жителей района. Эта работа ведется в пяти ФАПах. Вакцина доставляется с помощью выездных бригад.

Сейчас в Курской области работает 39 прививочных пунктов и пять мобильных бригад. Всего в регион поступило 59 767 доз двухкомпонентной вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито более 57 тысяч человек, вторым - более 39 тысяч.