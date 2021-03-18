Под Курском нашли письмо Николая I

Письмо, скорее всего, спрятали в стене еще в начале прошлого века Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ценную находку обнаружили в Христорождественском храме села Шатовка Фатежского района во время проведения ремонта.

Письмо императора Николая I обнаружено на высоте шести метров за иконостасом в расселине стены. Оно датировано 1845 годом. Текст хорошо сохранился, лишь по краям слегка обгорела бумага. Настоятель отец Николай предполагает, что письмо спрятал служивший в храме в послереволюционные годы священник. В то время за молитвы о царской семье могли расстрелять.

В послании император сообщает о кончине великой княгини Елизаветы Михайловны — дочери великого князя Михаила Павловича, внучки Павла I. Ей было 19 лет. Она умерла от тяжелых родов вместе с новорожденной дочерью. В соответствии с указом Николая I клиническая больница для малолетних детей, основанная в Петербурге, была названа Елизаветинской. Герцог Адольф Нассауский в память о супруге построил русский православный храм Святой праведной Елизаветы в немецком Висбадене.

Письмо будет храниться в храме, где его и нашли.