В Курске пройдет экологический субботник

В рамках акции куряне соберут вторсырье на переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

О старте в стране восьмого ежегодного массового зеленого марафона объявил Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. В нем примут участие все регионы страны.

Основная цель проекта – поддержка как новых, так и уже реализуемых инициатив в области охраны окружающей среды. Особенностью экологического субботника является возможность участников самим определять наиболее важные для них территории приложения природоохранных усилий и организовывать там работу.

К участию приглашаются органы государственной власти, компании и корпорации, общественные и экологические организации, волонтерские центры, дошкольные, средние и высшие учебные заведения, центры дополнительного образования детей и подростков, эколого-биологические центры, а также все граждане, в жизни которых важное место занимает забота о сохранении природы.

В рамках мероприятий субботника проведут очистку территорий от мусора, займутся их благоустройством, посадят деревья и цветы, соберут вторсырье для дальнейшей переработки, проведут другие социально значимые акции.