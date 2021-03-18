83-летняя курянка едва не погибла на пожаре

Пожарные спасли женщину
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В 11:46 18 марта в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Черняховского в Щиграх.
По прибытии в 11:51 пожарные приступили к ликвидации пожара. Загорание локализовано в 11:53, ликвидировано в 11:54, сообщили в МЧС.
В результате пожара в жилом доме повреждены вещи б/у. Пожарные спасли 83-летнюю женщину.
Пожар тушили 15 человек и пять единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.