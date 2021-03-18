В центре можно получить консультацию психолога, логопеда и других специалистов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области создан консультационный центр помощи родителям «Позитив».

В структуру центра входят площадки, которые оказывают консультационные услуги родителям. Одна из них - на базе городского детского сада № 103.

Консультации проводят педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели и другие специалисты. Помощь родителям (законным представителям) оказывается бесплатно.

Записаться на консультацию можно, направив письмо на электронную почту centrpozitiv@kiro46.ru или konsultant103punkt@yandex.ru