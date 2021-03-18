В Курской области откроют 366 оздоровительных учреждений

В лагерях и санаториях смогут отдохнуть более 37 тысяч детей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На оперштабе по предупреждению распространения коронавируса обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании. В Курской области планируется открыть 366 оздоровительных учреждений. В них смогут отдохнуть более 37 тысяч детей.

«Вакцинация персонала - это ключевой вопрос. Сотрудники, желающие работать в летних лагерях, должны обезопасить себя и детей. Нужно создать все условия, чтобы они смогли привиться заранее», - отметил Роман Старовойт.

Сейчас в Курской области работает 39 прививочных пунктов и 5 мобильных бригад. В регионе уже использовано 95% поступившей вакцины от коронавируса. Двумя компонентами привито более 39 тысяч человек. Подана заявка на получение еще 30 тысяч доз «Спутник V».