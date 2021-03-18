Курский пенсионер перевел мошенникам более миллиона рублей

Мужчина перевел мошенникам 1,3 млн рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

72-летний курянин решил подзаработать денег, нашел в интернете сайт биржевой платформы и зарегистрировался там в качестве пользователя. Через некоторое время мужчине перезвонили и предложили начать инвестиционную деятельность.

Курянину продиктовали счет и он отправил на него 20 тысяч рублей. Затем представители онлайн биржи уговорили мужчину установить программу, позволяющую им дистанционно контролировать компьютер.

Пенсионер постоянно был на связи с брокерами и видел на экране как «растут» его сбережения. Чтобы заработать еще больше на покупке и продаже акций собеседники постоянно требовали пополнить счет.

К марту курянин перевел мошенникам один миллион триста тысяч рублей. Когда он решил забрать свои деньги и полученные дивиденды оказалось, что забирать нечего. Обманутый пенсионер написал заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Лицам, причастным к совершению преступления грозит до десяти лет лишения свободы.