В Курской области усилят работу с семьями, находящимися в социально опасном положении

Глава региона выразил соболезнования в связи с гибелью восьмилетнего мальчика Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, обсудили на заседании координационного совета по делам многодетных семей. Роман Старовойт сообщил о необходимости усилить профилактику и борьбу с проявлениями семейного неблагополучия и домашнего насилия.

Глава региона выразил соболезнования в связи с гибелью восьмилетнего мальчика в Железногорском районе. Напомним, что 15 марта в селе Заречье 31-летняя женщина после ссоры с сыном облила его горючей жидкостью и подожгла. Врачи боролись за жизнь ребенка до последнего, но спасти его не удалось.

СК выяснил, что должностные лица Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Железногорского района, а также должностные лица отдела опеки и попечительства Администрации Железногорского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Недобросовестно и небрежно относясь к службе, они не забрали ребенка из социальных опасных условий проживания, в результате чего мальчик погиб.