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Общество18 марта 2021 14:04

В Курске обсудят проект новой маршрутной сети

Обсуждения пройдут 20 марта в Облдуме
Источник:kp.ru
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В мероприятии могут принять участие 50 человек

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

20 марта в 10:00 на площадке Курской областной Думы пройдут общественные обсуждения проекта новой маршрутной сети Курской области и Курской городской агломерации.

Документы транспортного планирования разработали специалисты Научно-исследовательского института автомобильного транспорта города Москвы. Специалисты обследовали улично-дорожную сеть, провели соцопросы, замерили пассажиропотоки, смоделировали перспективные маршруты, выслушали курян и внесли в проект изменения.

В мероприятии могут принять участие 50 человек. Состав участников от представителей общественности определяют сами активисты. Все желающие смогут следить за общественными обсуждениями в режиме онлайн.

Трансляция будет вестись на официальном сайте Курской областной Думы http://kurskduma.ru/ и в официальном сообществе «Курская область» https://vk.com/kurskadm.