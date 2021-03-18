102 человека заболели ковидом в Курске за последние сутки

Всего выздоровели 29 471 (+101) пациент Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 18 марта в Курской области зарегистрировано 32 750 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 102 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 437 человек, на искусственной вентиляции легких – 138.

Всего выздоровели 29 471 (+101) пациент. На сегодняшний день скончались 524 (+6; мужчины 48, 55, 62, 64, 73, года, женщина 25 лет) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +58

г. Железногорск +15

Беловский +11

Суджанский +11

Курский +2

г. Обоянь +2

Большесолдатский +1

Медвенский +1

Солнцевский +1.