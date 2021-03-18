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Общество18 марта 2021 11:56

Курскую семью наградили медалью ордена «Родительская слава»

Награду вручил губернатор
Яна ШЕЛЕСТ
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Александр Викторович и Оксана Борисовна воспитывают десять детей

Губернатор Курской области Роман Старовойт вручил государственную награду - медаль ордена «Родительская слава» многодетной семье Калужских из Поныровского района.

Александр Викторович и Оксана Борисовна воспитывают десять детей. Они неоднократно отмечены на разных уровнях, дети ведут активную общественную, творческую и спортивную жизнь.

«Когда общаешься с такими семьями, есть уверенность в будущем Курской области и всей страны! Это приятная и почетная миссия – знак уважения и признательности. Прошедший год стал испытанием для всех, и, прежде всего, для семей с детьми, которым, в том числе, пришлось осваивать дистанционную форму обучения. События, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, внесли свои коррективы в нашу привычную жизнь», - отметил глава региона.