Курскую семью наградили медалью ордена «Родительская слава»

Александр Викторович и Оксана Борисовна воспитывают десять детей

Губернатор Курской области Роман Старовойт вручил государственную награду - медаль ордена «Родительская слава» многодетной семье Калужских из Поныровского района.

Александр Викторович и Оксана Борисовна воспитывают десять детей. Они неоднократно отмечены на разных уровнях, дети ведут активную общественную, творческую и спортивную жизнь.

«Когда общаешься с такими семьями, есть уверенность в будущем Курской области и всей страны! Это приятная и почетная миссия – знак уважения и признательности. Прошедший год стал испытанием для всех, и, прежде всего, для семей с детьми, которым, в том числе, пришлось осваивать дистанционную форму обучения. События, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, внесли свои коррективы в нашу привычную жизнь», - отметил глава региона.