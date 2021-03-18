Под Курском в Железногорске загорелся дом

К ликвидации пожара принимали участие 16 человек и шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

18 марта в 7:10 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Мира в Железногорске. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электросетей сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 07:15, ликвидировали - в 07:17. В кирпичном доме размером 6х9 метров огонь повредил деревянную пристройку и жилую комната на площади восемь квадратных метров. На всей площади закоптились стены.

К ликвидации пожара принимали участие 16 человек и шесть единиц техники. От МЧС - шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.