Курские железнодорожники проводят противопаводковые мероприятия

Специальные бригады очищают инженерные сооружения от мусора и снега

Зима была снежной, поэтому противопаводковые мероприятия железнодорожники начали проводить заранее. Важная задача – не допустить подтоплений и размыва железнодорожного полотна.

Сейчас проводятся мероприятия по защите объектов железнодорожной инфраструктуры от попадания талых вод. Ведется обследование потенциально опасных мест, плотин, находящихся в непосредствнной близости от железнодорожных путей и насыпей.

«В зоне особого внимания находятся мосты, водопропускные трубы и коллекторы. Специальные бригады очищают инженерные сооружения от мусора и снега», - отметил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Для оперативной ликвидации размывов и их последствий на станции Курск сформировали специальный противоразмывный поезд. В его составе девять вагонов, укомплектованных всем необходимым оборудованием и укрепительными материалами.

Перед началом паводка все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, работники путевого комплекса прошли специальные технические занятия о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна.