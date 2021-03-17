Курская область готовится к Коренской ярмарке

Деловая часть ярмарки заменит Среднерусский экономический форум Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Доме Советов обсудили подготовку к юбилейной Курской Коренской ярмарке. В этом году формат ярмарки будут обновлен за счет современных приемов проведения подобных мероприятий. Ярмарка станет боле насыщенной и направленной на интересы как бизнеса, так и жителей области.

Деловая часть ярмарки заменит Среднерусский экономический форум. Это позволит собрать на одной площадке компании, заинтересованные в заключении новых контрактов. В рамках ярмарки пройдут встречи с руководителями делегаций регионов России и стран дальнего и ближнего зарубежья, посольств, торгпредств, а также подписание соглашений о сотрудничестве.

Дополнит деловую часть ярмарки Всероссийский форум по промышленному туризму. Для посетителей и участников ярмарки запланирована большая культурно-развлекательная и спортивная программа.

Для удобства в разных частях ярмарки будут организованы парковки. От них гостей на специальных автобусах будут бесплатно подвозить к центру событий.