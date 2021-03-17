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Происшествия17 марта 2021 11:07

В Курской области не будет большого половодья - МЧС

Гидрологическая обстановка в регионе находится в норме
Ольга ДАНИЛОВА
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На Сейме вода поднялась на два сантиметра

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу синоптиков, уровень подъема вод в Курской области во время весеннего половодья ожидается в пределах средних многолетних значений. Снег начал таять со 2 марта, тогда и был зафиксирован первый подъем уровня воды. По данным курского Гидрометцентра, гидрологическая обстановка в регионе находится в норме.

За прошедшие сутки на большинстве водоемов области отмечался подъем уровня воды от двух сантиметров на реке Сейм в селе Рышково до семи сантиметров на реке Тим в селе Новые Савины Черемисиновского района. На реке Суджа сохраняется выход воды на пойму, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.

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