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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 10:20

В Курской области ввели новые ослабления коронавирусного режима

Кинотеатры и концертные залы разрешили заполнять на 75%
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Масочный режим в регионе сохраняется

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В распоряжение губернатора региона №60-рг «О введении режима повышенной готовности» внесли изменения, касающиеся работы коллективов любительского художественного творчества в учреждениях культуры и наполняемости залов в театрах и концертных организациях.

С 25 марта возобновляется работа кружков и коллективов любительского художественного творчества и проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры (кроме дискотек). С этого же дня кинотеатры и концертно-театральные организации будут работать с 75-процентной загруженностью.