В Курской области ввели новые ослабления коронавирусного режима

Масочный режим в регионе сохраняется Фото: Светлана ВОЛКОВА

В распоряжение губернатора региона №60-рг «О введении режима повышенной готовности» внесли изменения, касающиеся работы коллективов любительского художественного творчества в учреждениях культуры и наполняемости залов в театрах и концертных организациях.

С 25 марта возобновляется работа кружков и коллективов любительского художественного творчества и проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры (кроме дискотек). С этого же дня кинотеатры и концертно-театральные организации будут работать с 75-процентной загруженностью.