В Курске на Ленина отремонтируют дорогу

Специалисты уже начали составлять ведомости объемов работ Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске частично отремонтируют дорожное покрытие улицы Ленина. Межремонтный срок главной транспортной артерии города центра истек. На некоторых участках образовалась колейность, появились ямы и выбоины.

В связи с планируемой в этом году реконструкцией теплосетей по улице Ленина масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта БКАД решили перенести. Но участке от Красной площади до площади Перекальского для обеспечения безопасности проведут восстановительные работы центральной полосы. Площадь ремонта составит более шести тысяч квадратов.

Специалисты уже начали составлять ведомости объемов работ. Готовится документация для проведения торгов на определение подрядной организации. На осуществление ремонта дополнительно направят средства из областного бюджета.