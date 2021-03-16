В Курской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость находилась ниже порогового уровня на 19,9% Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По итогам прошлой недели в Курской области зарегистрировано 6 863 случаев ОРВИ, что ниже на 9,95% (или 683 случаев), чем на предыдущей. Заболеваемость находилась ниже порогового уровня на 19,9%. Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной группе. Удельный вес детского населения среди заболевших составляет 62,4% (на 9 неделе этот показатель составлял 58,3%).

Общая тенденция снижения заболеваемости пневмониями в регионе сохраняется. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 756 случаев заболевания внебольничной пневмонией (71,4 случаев на 100 тыс. населения), что на 22,2% (или 216 случаев) меньше, чем прошлой неделе. Циркуляция вирусов гриппа отсутствует.

При возникновении симптомов острого респираторного заболевания оставайтесь дома, откажитесь от посещения работы или учебы, обратитесь за медицинской помощью, строго выполняйте все рекомендации лечащего врача.