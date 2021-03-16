На курянина завели дело за кражу алкоголя

ЧП произошло в одном из супермаркетов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию с заявлением о краже партии алкогольной продукции обратились сотрудники администрации магазина, расположенного по улице Дейнеки. Из подсобки исчезли бутылки с элитным алкоголем на общую сумму порядка 12 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр и опросили возможных свидетелей и очевидцев кражи. В ходе предварительной проверки было установлено, что на протяжении нескольких месяцев в магазине шел ремонт.

Полицейские установили, что к совершению кражи причастен один из рабочих. 36-летний житель Курской области на протяжении двух недель тайно выносил алкоголь из подсобки, вход в которую был прикрыт металлическим профлистом. В полиции он признался, что похищенное каждый раз привозил домой, где распивал с друзьями.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сказали в УМВД.