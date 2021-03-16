На курских дорогах ввели ограничения для грузового транспорта

Это необходимо для сохранности дорог Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 15 марта по 13 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с превышением нагрузки на ось шесть тонн. Это необходимо для обеспечения сохранности автомобильных дорог с твердым покрытием в весенний период.

Ограничения не распространяются на участки автодорог:

Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной км 14+700 – км 46+580;

обход д. Зорино;

«Крым» – Курск – Петрин;

Курск – Шумаково – Полевая через Лебяжье км 0+000 – км 6+000;

Короча – Губкин – Горшечное – Курск-Борисоглебск км 98+000 – км 109+000;

обход п. Горшечное км 109+000 – км 115+781.

Временное ограничение движения не распространяется на:

– международные перевозки грузов;

– пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

– перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, животных, удобрений, почтовых грузов, комбикормов, смазочных масел и специальных жидкостей;

– перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

– транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов;

– проезд транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.

Информацию о возможных маршрутах объезда можно получить по телефонам: 8(4712)70-25-81 и 8(4712)70-17-54. С перечнем автодорог, подпадающих под действие временного ограничения движения, можно ознакомиться на сайте комитета автодорог Курской области www.roadkursk.ru.