В Курске от площади Добролюбова до рынка «Урожайный» будут ремонтировать трамвайные пути

На участке, где планируется ремонт, проходят два трамвайных маршрута Фото: Светлана ВОЛКОВА

В мае в Курске приступят к реконструкции трамвайных путей. Будет проведен ремонт трамвайной линии от площади Добролюбова до рынка «Урожайный» на участке, протяженность которого в оба направления составляет более трех километров. По оценке экспертов, этот отрезок пути признан одним из самых изношенных в Курске, через него проходят маршруты №2 и №4. Во избежание схода трамвая с рельсов скорость движения подвижного состава здесь ограничена до пяти километров в час, сообщили в администрации региона.

По предварительной оценке, стоимость ремонта составит порядка 100 млн рублей. Специалисты уже приступили к подготовке проектно-сметной документации. При выполнении работ планируется исправить продольные и поперечные профили пути, заменить поврежденные рельсы, а деревянные шпалы на железобетонные, сварить стыки, восстановить дорожное покрытие. Ремонтные работы должны быть проведены в период с 15 мая по 15 октября.

Кроме того, прорабатывается возможность получения 16 трамвайных вагонов из Москвы. В течение месяца ожидается приезд специалистов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт», чтобы вместе с администрацией области и Курска разработать заявку.