Встреча состоится 26 марта в 17:00 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский кинофонд запускает новый проект - «Кинодневники. История страны в кино». В рамках нового проекта куряне смогут узнать историю через призму кинематографа. Вместе с участниками организаторы будут изучать прошлое, судьбы героев разных эпох, смотреть тематические фильмы.

В этом году Россия отмечает 800-летие со дня рождения Александра Невского, и первая встреча проекта будет посвящена именно ему. О великом князе Новгородском, Киевском и Владимирском, святом Русской православной церкви гостям расскажет старший преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования Курского института развития образования Сусанна Юровчик.

В программе также - выступление военно-исторического клуба «Путь предков» совместно с детским объединением «Историческая реконструкция», выставка плакатов «Невский в кинематографе» и просмотр фильма Игоря Каленова «Александр. Невская битва» (16+).

Встреча состоится 26 марта в 17:00 в креативном пространстве «Веранда». Вход свободный, запись по телефону 52-98-20.