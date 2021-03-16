В Курске пройдет поэтический вернисаж

Курян приглашают на поэтический вечер в библиотеку Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 марта в 12.00 в преддверии празднования Всемирного дня поэзии в модельной детской библиотеке-филиале № 1 (ул. 2 Рабочая, 10а/5) состоится поэтический вернисаж «Поэзии мир необъятный…»

Юные куряне познакомятся с историей и традициями праздника, примут участие в интеллектуальных интерактивных викторинах: «И в каждой строчке вдохновенье...», «Закончи стихотворение», «Вспомни поэта» и др.

Любители стихотворного слога вспомнят лучшие произведения поэтов разных поколений. Весеннее лирическое настроение создадут поэтические строки из выдающихся творений А. Пушкина, С. Есенина, Ф. Тютчева, А. Фета, которые прозвучат в исполнении воспитанников Литературного лицея.

Гостями встречи станут курские поэты, которые познакомят присутствующих со своим творчеством, расскажут о стихосложении, ответят на вопросы юных курян.