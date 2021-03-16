УФСБ приглашает курян на службу по контракту

Пограничное управление ФСБ России по Курской области осуществляет набор кандидатов на военную службу по контракту на профессиональной основе из числа граждан Российской Федерации, прошедших военную службу по призыву, имеющих образование не ниже среднего, соответствующих медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы, готовых проходить службу в любом регионе Российской Федерации.

Принятым на военную службу предстоит служба в подразделениях, охраняющих государственную границу, на должностях, замещаемыми военнослужащими в воинском звании «прапорщик», сообщили в Управлении.

Гражданам, изъявившим желание поступить на военную службу по контракту, обращаться в Управление по адресу:

г. Курск, ул. Косухина, д. 49, тел. 8 (4712) 36-23-88 (приемный день четверг с 10:00 до 18:00);

в подразделения Управления по адресам:

г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, д. 5а, тел. 8 (47152) 2-60-28;

г. Рыльск, ул. Луначарского, д. 36, тел. 8 (47152) 2-36-05;

пгт Хомутовка, ул. Калинина, д. 73, тел. 8 (47137) 2-50-28;

рп Глушково, ул. М. Горького, д. 25а, тел. 8 (47132) 2-13-71;

рп Теткино, ул. Белопольская, д. 41, тел. 8 (47132) 2-41-84;

г. Суджа, ул. Строительная, д. 35, тел. 8 (47143) 2-42-39;

пгт Коренево, ул. Св. Серафима Саровского, д. 6а, тел. 8 (47147) 2-33-23.