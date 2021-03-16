Под Курском сгорел автомобиль

Пожар тушили семь человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 01:24 16 марта в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в автомобиле на улице Кирова в Рыльске Рыльского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №39 Рыльского района, сотрудники полиции.

По прибытии в 01:28 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 01:30, ликвидировано в 01:31, сказали в МЧС региона.

В результате пожара сгорел легковой автомобиль «Вортекс Тинго». Без пострадавших.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.