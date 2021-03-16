В Курске родители напишут ЕГЭ по русскому языку

Пробный ЕГЭ по русскому языку сдали в Курске 1194 ученика Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 марта в 11.00 на базе школы №60 имени героев Курской битвы пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку.

Для родителей будут разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ. Мамы и папы школьников, желающие принять участие в мероприятии, могут обратиться в учебные заведения для регистрации.

Кстати, 16 марта проходит пробный ЕГЭ по русскому языку. Сдают экзамен 1194 ученика из 62 городских школ. Для этого в областном центре созданы 12 пунктов сдачи ЕГЭ.

Мероприятия проводятся с соблюдением необходимых мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Пункты оснащены бесконтактными термометрами, дозаторами и антисептическими средствами. Всем участникам пробного ЕГЭ измеряли температуру, сообщили в администрации региона.