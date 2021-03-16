В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1475 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1475 курян. На ИВЛ – 134 (16 – инвазивная, 118 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 16 марта в Курской области всего зарегистрировано 32 548 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 102 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в Курской области скончались 513 человек. В том числе за последние сутки - пять курян - мужчины 67 лет и 81 года и женщины 64, 68, 80 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.