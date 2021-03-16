В Курске в рамках проекта "Народный бюджет" благоустроили ряд объектов

В рамках проекта благоустроили территории детсадов и школ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железнодорожном округе Курска за четыре года благодаря «Народному бюджету» удалось преобразить старые и построить новые 18 социально значимых проектов, на сумму более 40 млн. рублей.

В прошлом году был выполнен ремонт крыши и обустроена спортивная площадка в детском садике №77. В детском саду №130 уложили новое асфальтовое покрытие. На улице Восточная появилась новая детская площадка и мини-стадион. В школах №34,35,36,38 и 15 заменены оконные блоки.

В 2021 году будут выполнены работы на десяти объектах на сумму 27,4 млн. рублей.

Это и ремонт фасада, а также благоустройство территории детского сада №84. Продолжится замена старых окон на новые в учебных заведениях округа. На территории школы №37 появятся площадка для воркаута и беговая дорожка. Сделают косметический ремонт в детско-юношеской спортивной школе «Медведь». Также здесь установят новое ограждение и заасфальтируют территорию.

Реализация «Народного бюджета» продолжится и в 2022 году, а чтобы попасть в проект необходимо до 1 июня подать заявку на участие.

По всем вопросам, связанным с участием в этой программе, можно обращаться в администрацию Железнодорожного округа Курска по адресу: Курск, ул. Станционная, д. 15, каб. 32 (тел.: 26-05-84).