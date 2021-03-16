В Курске пройдет фестиваль анимационного кино

Показы пройдут на нескольких площадках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область принимает участие во Всероссийской акции открытого российского фестиваля анимационного кино «Открытая премьера». Он позволяет показать детям новейшие мультфильмы фестивальной программы и проголосовать за полюбившуюся картину. В Курске фестиваль будет проходить с 17 по 21 марта. Итоги зрительского голосования будут известны 23 марта.

Расписание показов:

17 марта в 18:00

ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94, Студенческий центр досуга), анимационная программа 12+

18 и 19 марта в 18:00

ТЦ «МАНЕЖ» (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна»), 6+

19 марта в 16:00

Парк аттракционов «PlayVentura» (ул. Карла Маркса, 6), 0+

20 марта в 14:00

ТЦ «МАНЕЖ» (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство Луна), 0+

20 марта в 15:00

Креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15, 3 этаж), 12+

20 марта в 16:00

Библиотека им. Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49), 12+

20-21 марта в 17:00

Картинная галерея имени А.А.Дейнеки (ул. Радищева, 85), 12+

Вход на площадки свободный. Соблюдение масочного режима обязательно.