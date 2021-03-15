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Политика15 марта 2021 21:12

Сергей Солдатенков возглавил курский комитет транспорта и автодорог

К своим обязанностям он приступит с 16 марта
Яна ШЕЛЕСТ
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В курской администрации произошли кадровые изменения

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 16 марта 2021 года председателем комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области назначен Сергей Солдатенков, который с 27 февраля временно исполнял обязанности председателя комитета, а ранее занимал должность заместителя руководителя регионального комитета.

С 2009 года по июль 2020 год Сергей Владимирович работал в крупной строительной компании в Санкт-Петербурге. По образованию он инженер путей сообщения, в 2005 г. окончил Петербургский государственный университет путей сообщения.