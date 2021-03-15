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Недвижимость15 марта 2021 18:42

Курск от мусора и песка убирают 30 единиц техники

На нескольких улицах ремонтируют ямы
Яна ШЕЛЕСТ
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Песок и мусор убирают на улицах Энгельса, Дубровинского, 50 лет Октября, Верхней Луговой, Бойцов 9-й Дивизии

Фото: Из архива "КП"

В Курске продолжается уборка улиц от мусора и песка. В работах задействовано 30 единиц техники. Дорожники приступили к очистке остановочных павильонов на улицах Дейнеки, Сумской, а также на проспекте Ленинского Комсомола.

Песок и мусор убирают на улицах Энгельса, Дубровинского, 50 лет Октября, Верхней Луговой, Бойцов 9-й Дивизии, Запольной, Ленина, Радищева, проспектах Надежды Плевицкой, Вячеслава Клыкова и Дружбы, на Красной площади.

Рабочие латают ямы на улицах Светлой, Малых, 3-й Агрегатной, проезде от улицы Сумской до проспекта В. Клыкова, и Льговском кольце.

Лестничные спуски на улицах Верхней Казацкой, Золотой, Ватутина, Советской, Урицкого, Марата, Гостинной, Бочарова, Кольцова, Кати Зеленко и Кировский мост из-за ночных морозов обработали песко-соляной смесью.

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