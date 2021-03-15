Курские спасатели контролируют паводковую ситуацию

Контролируют обстановку 12 стационарных гидропостов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Ежедневно курские спасатели контролируют паводковую обстановку на территории Курской области. Со 2 марта в юго-западной части региона фиксируется таяние снега. С этого момента был зарегистрирован первый подъем уровня воды в реках. Сейчас паводковая ситуация в норме.

— Уровень паводка с учетом запаса воды в снеге, глубины промерзания почв, высоты снежного покрова и толщины льда в текущем году ожидается в пределах средних многолетних значений, - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Курской области Юрий Каплин.

За прошедшие сутки на большинстве рек зафиксирован спад уровня воды от 1 см (река Сейм, Солнцевский район, село Зуевка) до 21 см (река Сейм, населенный пункт Лебяжье). На реке Тим (Черемисиновский район, село Новые Савины) отмечается подъем воды на 7 см. На реке Суджа сохраняется выход воды на пойму.

Контролируют обстановку 12 стационарных гидропостов. Спасатели проводят авиаразведку зон возможного подтопления с использованием четырех беспилотников.