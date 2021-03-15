Курские спасатели помогли пенсионеру

Мужчина не реагировал на стук в дверь и телефонные звонки Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В пожарно-спасательную часть города Щигры поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что не может дозвониться до своего 67-летнего соседа, у которого имеются проблемы со здоровьем.

Спасатели по указанному адресу выехали через минуту. Мужчина не реагировал на стук в дверь и телефонные звонки.

— Наши сотрудники оценили обстановку и приняли решение вскрыть окно на первом этаже, - рассказал заместитель начальника ПСЧ № 13 Александр Аболмасов. — Данная спасательная операция заняла не больше минуты. Внутри был обнаружен мужчина без сознания.

Пожарные открыли двери и впустили медработников, которые оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

ГУ МЧС по Курской области напоминает: если вашей жизни или жизни других людей угрожает опасность вследствие того, что ваша входная дверь захлопнулась, то в этом случае спасателей вызвать просто необходимо!

Случаи, когда вызов спасателей правомерен:

• у вас установлена газовая плита, в момент закрытия двери она была включена;

• в квартире находится ребенок, не контролирующий свои действия осознанно;

• в квартире находится больной человек, которому в любой момент может понадобиться помощь.

Любое вскрытие двери, если нет задымления и видимых языков пламени из окон вашей квартиры, производится в присутствии сотрудников полиции.

В случае ложного вызова наступает административная ответственность с наложением штрафа и всех расходов, связанных с выездами специальных служб.