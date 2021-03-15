Житель Орловской области ограбил в Курске офис

Ранее злоумышленник приходил в офис за консультацией и запомнил расположение помещения Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В полицию обратился директор кредитной организации и сообщил, что, открывая офис после длинных выходных, он обнаружил пропажу моноблоков, установленных на столах специалистов.

Прибывшие на место преступления оперативники установили, что помещение вскрыли ночью. Сотрудники угрозыска выяснили, что к краже причастен 27-летний уроженец Орловской области, приехавший в гости к своим знакомым.

Ранее злоумышленник приходил в офис за консультацией и запомнил расположение помещения. Внутрь проник ночью в поисках денег, но наличных там не оказалось. После хищения уехал в другую область. Один комплект техники у него изъяли.

Подозреваемого задержали, он во всем сознался. Один комплект техники у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье.