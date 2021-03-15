В Курске потеплеет до семи градусов

Температура воздуха в ночное время составит – 2…+3 ºС, днем +2…+7 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 15 марта и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. Ночью местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит – 2…+3 ºС, днем +2…+7 ºС.

В региональном ГУ МЧС напоминают водителям: старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа.

На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров. В гололед опасно движение накатом.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Пешеходы тоже должны помнить о правилах безопасности: во время гололеда передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.