Курский СК проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре

Причины пожара устанавливаются Фото: Яна ШЕЛЕСТ

14 марта в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Быканово Обоянского района. В результате пожара погибла 54-летняя женщина. По данному факту Солнцевский следственный отдел СУ СК по Курской области начал проверку.

Сотрудники СК установили, что женщина проживала в доме со своим 58-летним сожителем. Проснувшись и обнаружив возгорание, мужчина разбил окно и выбрался на улицу. Потом мужчина понял, что женщина не покидала дом. Он вернулся, чтобы помочь ей, но из-за сильного задымления и открытого огня, сожительницу не обнаружил.

Причины пожара устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.