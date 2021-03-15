В Курске пройдет концерт "Популярные мелодии кино"

Курян приглашают на концерт
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По просьбам зрителей 31 марта в 19.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) состоится программа «Жизнь моя, кинематограф. Популярные мелодии кино».
В концертной программе участвуют сразу три инструментальных коллектива: оркестр духовых инструментов, эстрадный оркестр и струнный квартет.
Также для зрителей выступят ансамбль русской песни "Разгуляй" и солисты КТЦ «Звездный».
Билеты уже можно приобрести в кассе центра "Звездный" с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. Цена билета – 100 рублей
Телефон для справок - +7 (4712) 54-82-25
В Концертно-творческом центре "Звёздный" строго соблюдается масочный режим, социальная дистанция и иные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.