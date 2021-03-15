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Звезды15 марта 2021 14:03

В Курске пройдет концерт "Популярные мелодии кино"

Билеты уже в продаже
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курян приглашают на концерт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По просьбам зрителей 31 марта в 19.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) состоится программа «Жизнь моя, кинематограф. Популярные мелодии кино».

В концертной программе участвуют сразу три инструментальных коллектива: оркестр духовых инструментов, эстрадный оркестр и струнный квартет.

Также для зрителей выступят ансамбль русской песни "Разгуляй" и солисты КТЦ «Звездный».

Билеты уже можно приобрести в кассе центра "Звездный" с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. Цена билета – 100 рублей

Телефон для справок - +7 (4712) 54-82-25

В Концертно-творческом центре "Звёздный" строго соблюдается масочный режим, социальная дистанция и иные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Культура