Замгубернатора Курской области покинул свою должность

В обладминистрации очередные перестановки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с переходом на новую работу должность первого заместителя губернатора Курской области 15 марта покинул Станислав Набоко, сообщили в администрации региона.

Станислав Юрьевич находился на этом посту чуть более двух лет и успел зарекомендовать себя за это время не только грамотным, высокопрофессиональным специалистом в области экономики, финансов, дорожного строительства, сказали в Доме Советов.

Его вклад в развитие региона отмечен памятной наградой. Свою профессиональную карьеру Станислав Юрьевич продолжит в Федеральном научно-исследовательском институте «РОСДОРНИИ».