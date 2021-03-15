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Политика15 марта 2021 13:17

Замгубернатора Курской области покинул свою должность

Станислав Набоко ушел в «РОСДОРНИИ»
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В обладминистрации очередные перестановки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с переходом на новую работу должность первого заместителя губернатора Курской области 15 марта покинул Станислав Набоко, сообщили в администрации региона.

Станислав Юрьевич находился на этом посту чуть более двух лет и успел зарекомендовать себя за это время не только грамотным, высокопрофессиональным специалистом в области экономики, финансов, дорожного строительства, сказали в Доме Советов.

Его вклад в развитие региона отмечен памятной наградой. Свою профессиональную карьеру Станислав Юрьевич продолжит в Федеральном научно-исследовательском институте «РОСДОРНИИ».