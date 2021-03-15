В этом году куряне стали чаще жениться

Как сообщает региональный комитет ЗАГС, за неделю в Курской области появилось около 200 новых семей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Считается, что свадьба в период Масленицы сулит молодоженам спокойную жизнь, наполненную согласием и любовью. Традиционно поэтому перед началом Великого поста регистрируется много браков. Этот год не стал исключением.

Как сообщает региональный комитет ЗАГС, за неделю в Курской области появилось порядка 200 новых семей и был заключен тысячный по счету брак в 2021 году: супруги Владислав и Анна оформили союз в Центральном загсе Курска.

Кроме того, в последнем и в загсе Сеймского округа областного центра зарегистрировали пары, которые для этих учреждений стали двухсотыми с начала года. В прошлом году в январе-марте было зарегистрировано 972 семейных союза.