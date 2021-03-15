Новый хаб СберЕаптеки обеспечит оперативное снабжение лекарствами в Черноземье

.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили актуальные показатели работы банка, а также планы сотрудничества в развитии региона.

Центрально-Черноземный банк уверенно сохраняет позиции одного из лидеров финансового рынка Воронежской области. ЦЧБ занимает второе место среди налогоплательщиков в региональный бюджет, остается одним из крупнейших работодателей. Обеспечивает занятость более чем 8,3 тысячи сотрудников. По-прежнему почти половина жителей области и более трети организаций и предпринимателей доверяют банку ведение своих финансовых операций.

- Сбербанк был и остается надежным партнером для государственной власти, в том числе на территории Воронежской области, - подчеркнула Наталия Цайтлер. - Эта роль всегда останется значимой и первостепенной. Однако сегодня открываются широкие перспективы для взаимодействия в понимании не только классического банкинга, но и нефинансовых сервисов. Сбер предоставляет широкую линейку таких предложений. Важная задача для Центрально-Черноземного банка - стать локомотивом развития удобных сервисов для региона, в том числе цифровых. Я уверенна, что эта задача удачно коррелируется со стратегией администрации по дальнейшему росту качества жизни населения.

В Воронежской области успешно реализуются проекты экосистемы Сбера: «СберСервис», «СберЛогистика», «ДомКлик», «СберЛизинг», «СберФакторинг» и другие. 19 марта в Воронеже состоится торжественное открытие хаба лекарственных препаратов СберЕаптеки. Это позволит наладить оперативное и удобное снабжение населения лекарствами. Будет реализована возможность их доставки клиентам.

- В период непростой эпидемиологической обстановки обеспечение населения лекарственными средствами имеет первостепенное значение. В целом же в современном мире использование цифровых форматов - определяющий фактор во многих сферах жизни. От внедрения цифровых сервисов в большой степени зависит эффективность взаимодействия государства, граждан и бизнеса, развитие предпринимательства, создание высокотехнологичных рабочих мест и как следствие - поддержание темпов роста социально-экономического развития региона, - сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Цифровизация позволяет вывести уровень жизни населения нановый уровень, - отметила Наталия Цайтлер. – Мы готовы поддерживать проекты, направленные на реализацию этой миссии. Многие инициативы уже действуют – возможности сферы здравоохранения дополнила система телемедицины, есть хорошие решения Сбера в сфере образования, дорожной инфраструктуры. Это не далекое будущее, а реальность, которую мы совместно планируем наполнять новыми полезными инструментами.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы поддержки региона в условиях пандемии коронавирусной инфекции, темы сотрудничества в проектах государственно-частного партнерства и в сфере e-com, а также новые предложения по реализации зарплатных проектов с бюджетными учреждениями региона.