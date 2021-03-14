В Курской области от коронавируса скончались еще пять человек. Как сообщил региональный оперштаб 14 марта, умерли мужчины 47, 47 и 70 лет, а также женщины 59 и 80 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. На сегодняшний день количество летальных случаев выросло до 506.

Напомним, прирост зараженных за минувшие сутки составил 106 человек. Всего в регионе зафиксировали 32 343 инфицированных. В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1448 пациентов. Окончили лечение и выздоровели 29 067 курян.