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Коронавирус Covid-1914 марта 2021 13:33

В Курской области от коронавируса скончались еще пять человек

Количество летальных случаев выросло до 506
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Курской области от коронавируса скончались еще пять человек. Как сообщил региональный оперштаб 14 марта, умерли мужчины 47, 47 и 70 лет, а также женщины 59 и 80 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. На сегодняшний день количество летальных случаев выросло до 506.

Напомним, прирост зараженных за минувшие сутки составил 106 человек. Всего в регионе зафиксировали 32 343 инфицированных. В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1448 пациентов. Окончили лечение и выздоровели 29 067 курян.